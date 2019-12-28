وزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية في 2019

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الإنجازات التي حققها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذى يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسَ للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات بالمدن الجديدة.

وقال الجزار، في بيان اليوم، ساهم القطاع في استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لعدد حوالى (109) مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 34 ألف فدان بـ 17 مدينة جديدة، مشيراً إلى أنه تم استصدار عدد حوالى 1900 رخصة بناء بتلك المشروعات، والتى ستساهم بضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتعمل على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه فيما يخص دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، قام القطاع خلال العام المنقضى (2019)، بالتنسيق مع قطاعات الهيئة المعنية، لاستحداث آلية التخصيص الفورى، والتى سمحت بتخصيص الأراضى بشكل أسهل وأسرع من ذى قبل، ووفق الاشتراطات التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بدءا من مارس 2019، حيث أدت تلك الآلية إلى نجاحات كبيرة منها: تلقي عدد (1838) طلب تخصيص لقطع أراض بأنشطة متنوعة بعدة مدن، وتم البت فى عدد (845) طلبا منها بمساحة إجمالية مطلوبة حوالى 6991 فدان، وقام عدد (583) مستثمرا بسداد مقدم جدية الحجز، والبالغ 10% من قيمة الأرض.

وأضافت فؤاد: ساهم القطاع خلال عام 2019 أيضاً في تم توفير حوالى 2108 قطع أراضٍ ضمن محور"الإسكان الاجتماعى" بمساحة إجمالية حوالى 121 فدانا، وتوفير عدد حوالى 2359 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت مساحة 310 أفدنة ضمن محور الإسكان المتميز، كما تم توفير 1762 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزاً بمساحة إجمالية بلغت حوالى 260 فدانا، وذلك في إطار توفير أنشطة وبرامج إسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة تتماشى مع احتياجات المواطنين، والتي تشمل محور الأراضي السكنية الصغيرة لتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلي.

وأشارت إلى أنه فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، تم توفير 2068 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 250 فدانا، كما يجرى الإعداد لطرح مرحلة جديدة ضمن المشروع تضم حوالى 1450 قطعة أرض سكنية، وكذا توفير 1050 وحدة سكنية فاخرة، و حوالى 35 فيلا سكنية كاملة التشطيب، حيث تعد تلك الأراضى والوحدات استجابة من الدولة لمطالب أبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: ساهم القطاع في اعتماد عدد 4 مخططات إستراتيجية عامة لمدن (المنصورة الجديدة – الوراق الجديدة – حدائق أكتوبر– توسعات مدينة 15 مايو)، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها ( منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة – منطقة النرجس بالعاشر من رمضان – أرض كارفور بالإسكندرية – المخطط التفصيلى للجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة – جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا)، بمساحات إجمالية بلغت حوالي 112760 فدانا.

وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن القطاع قام خلال عام 2019 بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة لاستصدار القرارات الجمهورية لعدد (9) مدن ومناطق عمرانية جديدة، والتي شملت (شرق وغرب بورسعيد – امتداد النوبارية الجديدة – بئر العبد الجديدة – رشيد الجديدة – بنى مزار الجديدة – المنصورة الجديدة – سفنكس الجديدة –"غرب كارفور" بالإسكندرية )، بمساحة إجمالية حوالي 156 ألف فدان، كما يجرى الانتهاء من دراسة إقامة بعض المدن الجديدة مثل( نجح حمادى الجديدة – السويس الجديدة )، بالإضافة إلى دراسة إقامة عدد من المدن الجديدة الاخرى بصعيد مصر.

وأضاف عباس: فيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بكافة شرائحهم المختلفة، ساهم القطاع في توفير عدد 3336 وحدة سكنية ضمن مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وعدد 3176 وحدة ضمن مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، وكذا تم توفير عدد 480 وحدة سكنية مميزة بالإضافة إلى 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تم طرح عدد 46 فيلا كاملة التشطيب بمارينا العلمين، بالإضافة إلى الوحدات والفيلات الفاخرة التي تم طرحها بالتنسيق مع شركات التسويق العقارى التابعة للهيئة.