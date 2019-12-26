الآثار: افتتاح هرم زوسر بسقارة بعد ترميمه في 2020

كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم افتتاح هرم زوسر بمنطقة سقارة الأثرية في الربع الأول من عام 2020، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والنهوض بخدمات الزائرين بها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، للإطلاع على اللمسات النهائية لأعمال تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط؛ تمهيدًا لافتتاحه.

وأضاف وزيري: "أن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات الترميم التي تنفذها الوزارة، حيث أن هرم زوسر هو أقدم بناء حجري في العالم، وبدأ مشروع ترميمه عام 2006، ثم توقفت الأعمال عام 2011 واستأنف نهاية عام 2013".

من جهته.. قال المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات: "إن أعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم".

وأضاف أبو العلا: "أنه جاري حاليًا أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة ووضع نظام حديث للإضاءة".

وبدوره.. قال صبري فرج مدير عام آثار سقارة: "إن الهرم المدرج يعد أقدم بناء حجري في التاريخ بناه الوزير إيمحتب للملك زوسر الملك الثاني في الأسرة الثالثة، ويتكون الهرم من مصاطب بُنيت فوق بعضها البعض، وهو ما يمثل تطورًا هائلاً في بناء الأهرامات في ذلك الوقت، ويوجد مدخلان للهرم المدخل الأصلي في الجانب الشمالي والمدخل الآخر في الجانب الجنوبي".

وفي السياق ذاته، تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - عقب جولته - منشآت الخدمات السياحية الموجودة بالمنطقة، وذلك في إطار تطويرها لرفع كفاءتها لخدمة زوار المنطقة من المصريين والأجانب، والتقى عددًا من المجموعات السياحة الذين أعربوا عن إعجابهم بالحضارة المصرية وعظمة بناء الهرم المدرج.

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