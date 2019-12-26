يتبقى ساعات.. آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بـ 197 ألف جنيه

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اليوم الخميس، هو آخر فرصة لسحب كراسات الشروط، ودفع المقدمات، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي، موضحاً أنه تم حتى الآن سحب أكثر من 30 ألف كراسة شروط، ودفع ١٨٦١٣ مواطناً مقدمات الحجز.

وأوضح وزير الإسكان في بيان اليوم، أن الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتحت الباب لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2)، بالإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالي، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة)، بمحافظة الإسماعيلية، ومناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومناطق (بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه)، بمحافظة الدقهلية، ومناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا)، بمحافظة المنوفية، ومناطق (مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض)، بمحافظة كفر الشيخ، ومناطق (بسيون – سمنود – زفتي – كفر الزيات – المحلة)، بمحافظة الغربية، ومناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظة البحيرة.

وبشأن أسلوب الحجز، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للصندوق "www.shmff.gov.eg"، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.