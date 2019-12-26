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بحضور الوزراء الجدد.. اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

08:00 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
بحضور الوزراء الجدد.. اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

اجتماع الحكومة الأسبوعي

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة مؤخرًا.

ووافقت الحكومة في اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

اجتماع الحكومة الأسبوعي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التعديل الوزاري

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