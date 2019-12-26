بحضور الوزراء الجدد.. اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة مؤخرًا.

ووافقت الحكومة في اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.