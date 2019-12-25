وزيرة البيئة تلتقي نواب المحافظين في الأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، للقاء نواب المحافظين الجدد وإلقاء محاضرة لهم بعنوان "تحديات العمل البيئي والرؤية المستقبلية نحو تطوير القطاع البيئي"، ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف المقدم لهم.

وألقت وزيرة البيئة، المحاضرة للنواب الجدد للمحافظين وتحدثت فيها عن أهمية الملف البيئي لهم قائلة: "أنتم الذراع التنفيذي في الحفاظ على البيئة".

وتحدثت الوزيرة، عن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة وعن برنامج الحكومة من عام 2018 وحتى عام 2022، ثم عرضت أنشطة ومشروعات الوزارة المنفذة في المحافظات المختلفة.

كما تناولت منظومة المخلفات الجديدة وأهم عوائدها وعناصرها وبرامجها التنفيذية، والمحميات الطبيعية وكيف يتم تعظيم الاستفادة منها والحفاظ على رأس المال الطبيعي داخل وخارج المحميات.

يذكر أن البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، ويستمر التدريب به لمدة شهرين متتاليين.