السيسي للقطاع الخاص: "تعالوا شاركونا"

كتب - يوسف عفيفي:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدور القطاع الخاص في دعم التنمية، قائلا "دور مقدم ومحترم ونشجعه"، مناشدا إياهم بالمشاركة الفعالة أكثر مع الحكومة "تعالوا شاركونا".

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي، في لقاءه مع إعلاميين ورؤساء تحرير صحف، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، الأربعاء.

وأضاف: "بأكدلكم ده وقولوه للناس.. كل حاجة بتتعمل بكفاءة وبأسعار مناسبة وكله متاح للمسار الطبيعي، وموقف الدولة في الإصلاح الإداري والصناعة والموقف الاقتصادي واضح للجميع، والحكومة لو تابعتوا التطورات خلال الـ 5 سنوات اللي فاتت هشتوفوا إننا خدنا عدة خطوات للأمام".