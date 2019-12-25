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السيسي يصدر قرارًا بتعويض متضريين من بناء السد العالي

09:29 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
السيسي يصدر قرارًا بتعويض متضريين من بناء السد العالي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً حمل رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٩، بإعادة تخصيص قطعتي أرض بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما ينص القرار في مادته الثانية على إعادة تخصيص قطع أراضي بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.

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