غدًا.. قطع المياه عن 6 مناطق بمصر الجديدة لمدة 12 ساعة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد من المناطق في مصر الجديدة، ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الخميس، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

وتشمل المناطق: (أرض الجولف - ألماظة - میدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة - قاعدة ألماظة - مجمع الجلاء الطبي - مستشفى مصر للطيران).

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن قطع المياه يأتي نظرًا لقيام الشركة بأعمال إلغاء خطوط المياه القديمة بمحور أبي بكر الصديق بمصر الجديدة، ضمن المشروع القومي كباري وطرق مصر الجديدة، مما يتطلب ربط رافع الغابة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.