الهجرة تعلن فتح باب التسجيل للمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فتح باب التسجيل بالمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج 2020، داعية جميع الكيانات المصرية في الخارج لاستكمال بياناتها والتسجيل لحضور مؤتمرهم الثاني، وذلك في إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين دول العالم المختلفة، وفي إطار ذلك حرصت الوزارة على تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلي كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية خارجيًا، كما أعربت عن تطلعها إلى تسجيل ومشاركة أكبر عدد من الكيانات خلال المؤتمر المقبل، مشيرة إلى أنه تم إعداد نموذج خاص للتسجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/C3Q2uhT5SrZ9QerM7

ومن جانبه، أوضح اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن الإجراءات المعتمدة لحضور المؤتمر، تتمثل في أنه سيكون مقتصرًا على الكيانات التي ستسجل بياناتها خلال فترة فتح باب التسجيل، وسيتم إصدار بطاقة هوية تعريفية لكل رئيس كيان واثنين من أعضائه، والتي من خلالها سيتاح لممثلي الكيان حضور المؤتمر، وسيتم إعلام الكيانات بموعد استلام البطاقات لاحقًا عبر البريد

​​الإلكتروني المسجل لدى وزارة الهجرة ولن يسمح بالحضور بدون تلك البطاقة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر القيام بجولات ميدانية تستدعي عددًا محددًا من الحاضرين وموافقات من الجهات الرسمية حتى تتمكن من استيعاب كافة الحضور.

وأضاف فهمي أن المؤتمر في نسخته الثانية سيتضمن ورش عمل وفعاليات جديدة، وسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا بهدف توسيع قاعدة الاستفادة من المؤتمر، مؤكدًا أن الهدف من هذه المؤتمرات الاستماع لمقترحات الكيانات المصرية بالخارج ومطالبهم، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم كانت قد التقت وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واتفق الجانبان على تنظيم "كأس الجاليات المصرية بالخارج لكرة القدم" على هامش المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج المقرر عقده منتصف العام المقبل 2020، ليشارك فيه المصريون من مختلف دول العالم، حيث سيتم الإعلان عن نظام البطولة وكيفية الاشتراك والتسجيل بها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الهجرة.