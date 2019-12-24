السيسي ردًا على "رحمة خالد" بحضور يوم أصحاب الهمم: "هاجي وأتشرف وأسعد"

كتب- محمد عبدالناصر:

طالبت الشابة رحمة خالد، من ذوي القدرات الخاصة، الرئيس السيسي بحضور يوم "أصحاب الهمم" كل العام والذي يتوافق 24 ديسمبر.

وقالت رحمة، مسء اليوم الثلاثاء: "أنت وعدتني من سنة أنك تحضر النهاردة، ونفسي أجي السنة اللى جاية وأشوفك حاضر معنا".

ورد السيسي، على طلب رحمة خالد قائلاً: "هاجي وأتشرف وأسعد".

وشارك الرئيس مساء اليوم، في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بمركز المنارة، كما تفقد الرئيس، معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط القوافل في هذا الإطار، معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

وأعرب السيسي عن بالغ تقديره للجهود المبذولة لرعاية وتمكين أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة.