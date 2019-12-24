وزير الثقافة تكرم 14 شخصية من رموز فرقة رضا احتفالا بمرور 60 عامًا على تأسيسها

كتب – محمد عاطف:

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، 14 شخصية من مؤسسي ورموز فرقة رضا الذين ساهموا بإبداعاتهم في ترسيخ أحد أشكال الفنون الشعبية، ونشرها في المجتمع المصرى وذلك في انطلاق الاحتفالية الكبرى التي تقام بمناسبة مرور 60 عام على تأسيس الفرقة.

وتقام الاحتفالية على مدار أسبوعين متتاليين، حيث تنطلق في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر، على مسرح البالون ويخرجها الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي بحضور الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

تبدأ الاحتفالية بفيلم وثائقي يستعرض المسيرة المميزة لفرقة رضا وجولاتها داخل الوطن وخارجه ثم تسلم وزير الثقافة دروع التكريم لمؤسسي الفرقة محمود رضا، اسم على رضا، فريدة فهمي، اسم الموسيقار على إسماعيل، اسم مصمم الاستعراضات حسن عفيفي، نبيل مبروك من الجيل الأول للعارضين، اسم الممثل والعارض ومصمم الاستعراضات حسن السبكي، اسم العارض ومصمم الاستعراضات حمادة حسام الدين، الجداوي رمضان أحد فناني الجيل الثاني للفرقة ومديرها الاسبق، اسم العارضة نفين رامز، الفنانة هناء الشوربجي، الفنانة لطيفه توفيق لحام، الفنانة ليلى عبد الغنى والمطرب محمد رؤوف.