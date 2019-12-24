الموج 4 أمتار.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء 25 ديسمبر

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية ورمال مثيرة للأتربة.

وكشفت شاكر لمصراوي، عن الأماكن المتوقع فيها سقوط أمطار، موضحة أنها تشمل السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة، وشمال الصعيد، ومدن القناة، مع استمر نشاط الرياح تكون مثيرة للأتربة على الطرق المكشوفة ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت إلى وجود اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار، نتيجة نشاط رياح جنوبية غريبة قادمة من الصحراء الغربية تستمر حتى يوم الجمعة أيضا.

وحذرت المواطنين، من الاقتراب لأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وعدم التعامل في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، وتجنب السير بجوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح.

كما نصحت المواطنين، القيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أماكن سقوط الأمطار.