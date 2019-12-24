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السيسي يهنئ المصريين في الخارج بالعام الميلادي الجديد

09:45 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
السيسي يهنئ المصريين في الخارج بالعام الميلادي الجديد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية بالخارج، بقرب حلول العام الميلادي الجديد (2020.)

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج اليوم الثلاثاء: "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر بالخارج.. يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد (2020)، متمنيًا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم، وأن يحمل لمصرنا الحبيبة مزيدًا من الاستقرار والتقدم والازدهار.. مع أطيب تمنياتي .. وكل عام وأنتم بخير".

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