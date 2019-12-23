غرفة السياحة: إعادة تنظيم ملف الطيران وبحث زيادة رحلات شرق آسيا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، إحراز الغرفة تقدما ملحوظا في ملف النقل السياحي سواء على مستوى الطيران أو البري.

جاء ذلك ضمن تقرير المجلس للجمعية العمومية الذي سيتم مناقشته في اجتماع 29 ديسمبر الجاري.

وقالت الغرفة في بيان الاثنين، إن لجنة النقل بالغرفة برئاسة نادر عياد وريم فوزي نائب رئيس اللجنة، بذلوا جهدا كبيرا في هذا الملف المهم للسياحة.

وأضاف تقرير المجلس، أنه بناء على توسيع اشتراك شركات السياحة بمنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا" فقد تم عمل مؤتمرين للشركات لشرح المستجدات الخاصة بنظام الآياتا الجديد الذي أطلقته في ديسمبر 2018 والمعروف بأسم ISS GEN NEW، وتم التدريب عليه في شهر أبريل 2019 وشهر سبتمبر 2019 بحضور حوالي 150 شركة، وتمت الاجابة على كل تساؤلات الشركات بخصوص هذا النظام.

وأوضح التقرير، أن الغرفة تابعت مع الآياتا للتواصل مع الشركات التي لم تسدد الاشتراك السنوي وتمت المتابعة مع الشركات للسداد لضمان عدم إلغاء العضوية، كما تم التواصل مع الشركات التي لم ترفع ميزانيتها السنوية للتنسيق معهم لعمل الإجراءات المطلوبة قبل ان تقوم الآياتا باتخاذ اي إجراءات ضدهم.

وفيما يخص ملف الطيران، نظمت الغرفة لقاء مع رؤساء القطاع بالشركة الوطنية مصر للطيران بحضور نائب رئيس القطاع التجاري وذلك في شهر يناير 2019 بحضور أكثر من 200 شركة حيث تمت مناقشة المشاكل التي تواجه القطاع مع مصر، وأسفرت الاجتماعات عن دراسة زيادة رحلات شرق اسيا "كوريا - اليابان"، ودراسة تشغيل خط سان باولو وماليزيا، ودراسة عمل بروتوكول ثلاثي بين الغرفة ومصر للطيران والهيئة لعمل سعر تحفيزي لأسواق أوروبا في غير أوقات الذروة.

كما تناولت اجتماعات الطيران دراسة تعديل نظام حجز العودة لرحلات أبو سمبل في ضوء وصول الأسطول الجديد من الطيارات الحديثة وكذلك تعديل المواعيد المبكرة جدا للطيران الداخلي، و دراسة تخفيض مقدم الحجز للمجموعات، وتقرر متابعة الموقع الرسمي لمصر للطيران وأسعاره التي تنافس شركات السياحة، وتم تعديل نسبة الــ incentive في الـfair basic، والوصول لحل قانوني لإمكانية الاطلاع على كروت المجموعات الخاصة بالشركات المحجوزة من الخارج لتفادي مشاكل تعديل الحجوزات.

وأبرز ما تم حله من مشكلات في ملف الطيران كان الاتفاق على تسعير تذاكر الطيران للحج والعمرة مبكرًا وقبل فترة كافية من بدء الموسم، مع إمكانية الاستغناء عن خطاب الضمان الإضافي لمجموعات العمرة، بجانب تسهيل طريقة حجز مجموعات العمرة والفصل بين خطاب الحجز والحجز الفعلي، مع زيادة نسبة تعديل الأسماء، وزيادة عدد الرحلات طبقا للمواعيد الأكثر طلباً.