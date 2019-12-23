ياسر رزق من البرلمان: المرحلة القادمة تشهد تغيرا ملحوظا في التعامل الإعلامي

كتب- أحمد علي:

طرح الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، رؤية إعلامية شاملة للتعامل مع القارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الآفريقي، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الآفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وحضور عدد كبير من النواب.

أكد رزق، أن التعامل مع أفريقيا لا يمكن أن يكون بالقطعة .

وقال: "نحن أدوات لخدمة الآمن القومي المصري، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، ولهذا نحن في حاجة إلى الانتباه إلى ضرورة تفعيل القدرات الإعلامية لدعم مصر داخل أفريقيا".

وأشار قائلا: إذا أردنا الوصول إلى دول وشعوب أفريقيا، علينا باستخدام القوى الناعمة المصرية، ويأتي في مقدمة ذلك لعبة كرة القدم، فضلا عن إطلاق محطتين أحدهما بالغة الفرنسية والآخر باللغة الانجليزية لتصل إلى عواصم الدول الآفريقية، وكذلك إعداد مطبوعة ورقية خاصة بأفريقيا ليتم توزيعها على السفارات والعواصم الكبرى بأفريقيا.

وشدد "رزق "على أن المرحلة القادمة قد تشهد تغيرا ملحوظا في التعامل الإعلامى مع هذا الملف في ظل تولي أسامة هيكل وزارة الدولة لشئون الإعلام.

وقال: هو صديقي وربنا يوفقه في خطواته ولديه خبرات إعلامية وسياسية واسعة يمكن استخدامها لدعم هذا الملف الهام والذي يعد جزءا من الآمن القومي المصري.