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وزير السياحة والآثار يتفقد قطاعات الوزارة المختلفة لبحث آليات سير العمل

05:03 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
وزير السياحة والآثار يتفقد قطاعات الوزارة المختلفة لبحث آليات سير العمل

الدكتور خالد العناني

كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بتفقد القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة بالعباسية.

وخلال الجولة تحدث وزير السياحة والآثار مع رؤوساء القطاعات للتعرف بصورة أعمق على مهام كل قطاع وآليات سير العمل بإداراته المختلفة، كما حرص علي التحدث مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل.

ووعد العناني، كافة العاملين بالوزارة بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة بحث كافة الملفات الموجودة بالقطاعات وبحث مطالب العاملين بها وتطوير العمل بكافة الإدارات، مطالبًا العاملين ببذل مزيد من الجهد والعمل لاستمرارية التطوير القائم بقطاع السياحة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني حرص أمس على الاجتماع مع قيادات الوزارة للاطلاع على أهم الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية لوضع الخطة التي سيتم العمل عليها في ظل دمج الوزارتين، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.​

خالد العناني وزارة السياحة والآثار قطاع السياحة اليمين الدستورية

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