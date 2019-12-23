إقرار التعديل الوزاري ورفض "المحليات".. تفاصيل جلسة عاصفة بالبرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد مجلس النواب، أمس الأحد، عددًا من الأحداث المهمة، في جلسة وصفت بـ"العاصفة"، كان على رأسها إقرار التعديل الوزاري، ومناقشات قانون الإدارة المحلية، والذي قوبل بالرفض من غالبية الهيئات البرلمانية، لترفع الجلسة العامة دون إقراره.

وفي التقرير التالي يرصد "مصراوي" ما دار بالبرلمان الأحد:

- 22 اسمًا.. ننشر النص الكامل لقائمة التعديل الوزاري (وزراء ونوابًا)

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية. وفقًا للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس

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- 3 وزراء بجلسة النواب بعد حلف اليمين الدستورية... وعبدالعال لهيكل: "وداعًا للحصانة"

شهدت الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد، حضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، وذلك بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق التعديل الوزاري الأخير، الذي تم بحكومة المهندس مصطفي مدبولي.

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- وزير شئون مجلس النواب: أتمنى أن أكون خير خلف لخير سلف

عبر المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، بسعادته لتولية المسؤولية خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمستشار عمر مروان، الذي شغل منصب وزير العدل، متمنيًا أن يكون خير خلف لخير سلف.

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- وزير العدل الجديد للبرلمان: أعاهدكم على التعاون

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل الجديد، إنه يعاهد مجلس النواب، على أن يكون أكثر الوزراء تعاونًا مع البرلمان، تحقيقًا لمصلحة الوطن والمواطنين.

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- عبدالعال يستقبل وزير الدولة للإعلام: "سنفتقدك في البرلمان"

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عقب انتهاء الجلسة العامة.

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- عبدالعال: الإدارة المحلية مدرسة تعلم المواطن فن حكم الدولة

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الإدارة المحلية هي المدرسة التي يتعلم فيها المواطنون فن إدارة الحكم داخل الدولة، والتنمية البشرية بكل مفرداتها، وأضاف: "لا أود أن أعدد نماذج الدول التي نهضت فيها التنمية من خلال الإدارة المحلية الجيدة والمتوازنة، والتي تصل فيها الخدمات لأبعد نقطة داخل الدولة".

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- رئيس البرلمان: الإدارة المحلية تقود التنمية.. ورسخت في مصر منذ عهد الفراعنة

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على المجهود الكبير الذي بذلته في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية على مدار سنتين.

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- عبدالعال للنواب: تعاملوا مع تمثيل المرأة والشباب

دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء إلى التعامل مع النص الدستوري الخاص بنسبة التمثيل في المجالس المحلية وهي ربع المقاعد للشباب وربع للمرأة و50% عمال وفلاحين.

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- مقدمو مشروع قانون الإدارة المحلية: "مناقشته ضرورة لمصر"

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد، مطالبات بضرورة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، كاستحقاق دستوري مع تلافي الملاحظات التي أبدتها عدد من الهيئات البرلمانية، بشأن القانون، مؤكدين أن الجميع يدرك التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة المحلية في مصر، وحجم الفساد الكبير الذي يعاني منه المواطنين، وبالتالي فإن المجلس مطالب بإصدار هذا القانون برؤيته الجديدة.

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- الوفد" يطالب بمزيد من الدراسة بشأن قانون الإدارة المحلية

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة إعادة قانون الإدارة المحلية الجديد مرة أخرى للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي يتضمنها.

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- "مستقبل وطن" ردًا على رئيس البرلمان: نعترض على عوار مشروع المحليات

علق المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، على تصريحات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في إحدى الصحف، التي قال فيها إن الحزب يعرقل مشروع قانون المجالس المحلية.

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-"اتصالات النواب": رفض قانون المحليات شهادة تقدير للبرلمان

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ما حدث من تكاتف بين الأحزاب المصرية والمستقلين، في رفض قانون المحليات المقدم من لجنة الإدارة المحلية، يعتبر شهادة تقدير لكل النواب المصريين والبرلمان.

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- رئيس الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن": علي عبدالعال يتعنت ضدنا

علق النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بمجلس النواب، على تصريحات رئيس مجلس النواب في إحدى الصحف، التي قال فيها إن حزب "مستقبل وطن" يعيق أو يرفض قانون المحليات.

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- إسكان النواب": مشروع قانون المحليات لا يراعي المصلحة الوطنية

قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن، تعليقًا على ما حدث في جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، إنه يوجه الشكر الجزيل للأحزاب المصرية وعلى رأسها، "المصريين الأحرار ـ الوفد ـ حماة الوطن ـ المؤتمر ـ الشعب الجمهوري ـ السلام الديمقراطي ـ مصر الحديثة"، والتي حملت على عاتقها الحفاظ على مبادئ 30 يونيو في رفضها مشروع قانون المحليات.

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- "أفريقية النواب": مشروع قانون المحليات به خلل دستوري

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن القانون المقدم للمحليات، لم يراع من قريب أو بعيد، تفعيل دور الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، في المشاركة في صناعة القرار بالدوائر المحلية.

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- "خارجية النواب" لوزير الأوقاف: مصر تقود الخطاب الدعوي الوسطي في العالم

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم الأحد، برئاسة كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمناقشة الجهود الدولية لوزارة الأوقاف في ضوء مستجدات العصر الراهن.

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- "اقتراحات النواب" تقر حوافر إيجابية لتنظيم الأسرة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.

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- عبدالعال يعلن خلو مقعد النائب الراحل السيد حسن موسى

رفع الدكتور علي عبدالعال، الجلسة العامة للبرلمان، عقب الموافقة على التعديل الوزاري، وبدء المناقشة في مشروع قانون الإدارة المحلية.

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