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"حسام الدين مصطفى" رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الطرق والكباري

05:57 م الأحد 22 ديسمبر 2019
"حسام الدين مصطفى" رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الطرق والكباري

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب- أسامة علي:

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

كما أصدر الوزير قرارًا بندب المهندس سامي فرج رئيسًا لقطاع التنفيذ والمناطق في الهيئة.

وخلال اجتماع وزير النقل مع رئيس هيئة الطرق والكباري، أكد الوزير ضروة العمل على مدار الساعة، لاستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في مجال الطرق والكباري، خاصة المشروع القومي للطرق ومحاور النيل بصعيد مصر وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات، والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات، وفقًا لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة جميع المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة؛ خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري خلال الخمس سنوات السابقة، والتي كان من نتائجها تقدم في الترتيب العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزًا لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، وفقًا لتقارير التنافسية العالمية.

كامل الوزير وزير النقل حسام الدين مصطفى

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