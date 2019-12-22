استحداث الإعلام وبقاء "الصحة والتموين".. كواليس الساعات الأخيرة في التعديل الوزاري

كتب- محمد سامي:

كشف مصدر حكومي مطلع، تفاصيل الإعلان عن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتعيين نواب جدد للوزراء.

وقال المصدر لمصراوي، الأحد: "بدأ التفكير في التعديل الوزاري أواخر شهر سبتمبر الماضي وكان الاتجاه إلى تغيير 11 حقيبة وزارية، وبدأ مدبولي إجراء عدد من المقابلات في فندق الماسة مع عدد من المرشحين لشغل الحقائب".

وأوضح المصدر: "استقر مصطفي مدبولي علي إجراء حركة محافظين موسعة بناء على تقارير الأداء قبل التعديل الوزاري المنتظر، ثم جرى الاستقرار على إجراء التعديل الوزراء حتى انتهاء الارتباطات الدولية مثل منتدي شباب العالم ومؤتمر الاستثمار في أفريقيا".

وتابع: "من بين أهم الملفات التي شهدت مراجعة كثيرة، عودة وزارة الإعلام، وما إذا كانت ستتعارض مع الهيئات الإعلامية المنصوص عليها دستوريًا، وشهدت المشاورات اختلافات كثيرة بين الآراء حتى جرى الاستقرار على عودتها وإسنادها إلى أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، على أن تكون وزارة دولة، ما يعني أنها ستكون ممثلة للحكومة والدولة في كل شيء".

وأوضح: "منذ أسبوعين تم الاستقرار على الحقائب المعدلة واستبعاد التموين والصحة من بورصة التغييرات، وذلك بعد اطلاع الرئيس علي تقارير أداء كل وزير منهم، وما تم في كل ملف سواء تنقية البطاقات التموينة ومنظومة الخبز الجديدة وقانون التامين الصحي الجديد وبدء تطبيقه في محافظة الأقصر وجنوب سيناء".

وأكد المصدر في تصريحاته لمصراوي: "الرئيس كان صاحب القول الفصل في إسناد ملفي الاستثمار والإصلاح الإداري إلى مدبولي من أجل دفع عجلة الاستثمار والقضاء على البيروقىطية في هذا الملف".

وشرح المصدر أسباب استبعاد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، قائلا: جرى إبلاغه بإنهاء فترة عمله صباح اليوم وخلافه مع البرلمان بشأن الشهر العقاري تسبب في الإطاحة بالوزير من منصبه".

وأوضح: "الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة ألغت مساء أمس السبت حضورها مراسم توقيع بروتوكول مع وفد كوري بعد إبلاغها بخروجها من الوزارة، والدكتور عمرو نصار لم يحضر إلى مكتبه بمقر وزارة التجارة والصناعة بينما حضر اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، وتم إبلاغه أثناء وجوده في المجلس".

وأكمل المصدر: "وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، حضر إلى مكتبه صباح اليوم لمتابعة عمله والتوقيع على الأوراق الواردة إلى مكتبه، وكان ينوي الذهاب إلى مجلس النواب ظهر اليوم لحضور إحدى الجلسات المتعلقة بالزراعة لكنه لم يذهب بعد إبلاغه بالتعديل".​