جهاز 15 مايو: تنفيذ أعمال رصف الطرق والكهرباء بمناطق الإسكان الاجتماعي

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بإنه جار تنفيذ أعمال رصف الطرق لمنطقة الإسكان الاجتماعي"قطع الأراضي"، بمنطقة الـ100 فدان، وربطها بالمحاور الرئيسية للمدينة، والطريق الرابط على الأوتوستراد.

وأضاف"همام"، في بيان اليوم، :"تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، لسرعة تحقيق الاستفادة للحاجزين لقطع الأراضي بالمنطقة"، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال دعم شبكة كهرباء المدينة، وأعمال تجهيز الموقع العام لمحطة محولات الكهرباء بطاقة 250ميجاوات، تمهيدًا للافتتاح في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، قال رئيس الجهاز، إنه تم بدء تنفيذ أعمال الرصف المرحلية لمناطق التوسعات (الأمل)، بمنطقة الـ290 فدانا، بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، تمهيدًا لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار قيام جهاز تنمية مدينه 15مايو بتنفيذ خطة الدولة لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة المرافق لمستحقيها، وكذا الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة لتكون في مقدمة مدن الجيل الأول.