سعفان: اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة غير مسبوق

(أ ش أ):

أعرب الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تقديره وفخره لمستوى التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن حلم أن تكون مصر في مقدمة دول العالم، بدأ يتحقق على أرض بورسعيد، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق، من جانب الدولة بإقامة مختلف مشروعات الصناعات الصغيرة التي توفر مزيدًا من فرص العمل للشباب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مع محافظ بورسعيد اليوم السبت، للحديث عن عدد من القضايا المتعلقة بالعمالة والمشروعات الرقمية والتكنولوجية الجديدة إلى جانب ما تشهده المرحلة الحالية من إنجازات، في إطار احتفال محافظة بورسعيد بعيدها القومي الـ"63".

واستعرض محافظ بورسعيد الإنجازات التي تحققت، والطفرة الصناعية والتكنولوجية والصحية والرياضية والسياحية وغيرها التي تشهدها المحافظة.

وشهد وزير القوى العاملة، والمحافظ فعاليات مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" بالمركز الثقافي، وهي المبادرة التي تم إطلاقها منذ عام 2017 وتستهدف توعية أصحاب الأعمال بحقوق وواجبات العمال، فيما تعد بورسعيد أولى محافظات المرحلة الثانية التي شهدت انطلاق المبادرة.