تعرف على حالات منح الجنسية المصرية للأجانب (فيديوجرافيك)
06:30 ص الجمعة 20 ديسمبر 2019
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناءً على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.
ويُعيد "مصراوي"، نشر الحالات في الفيديوجرافيك الآتي:
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
164
-
143
-
117
-
108
-
101
-
88
-
53
-
48
-
41
-
39
-
39
-
35
-
35
-
34