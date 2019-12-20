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تعرف على حالات منح الجنسية المصرية للأجانب (فيديوجرافيك)

06:30 ص الجمعة 20 ديسمبر 2019
تعرف على حالات منح الجنسية المصرية للأجانب (فيديوجرافيك)

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناءً على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

ويُعيد "مصراوي"، نشر الحالات في الفيديوجرافيك الآتي:

مصطفى مدبولي الجنسية المصرية مجلس الوزراء
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