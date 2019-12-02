وزير النقل: "50% من ركاب القطارات لا يدفعون ثمن التذكرة"- صور

كتب- محمد سامي:

قال المهندس فريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن 50% من ركاب القطارات فقط يدفعون ثمن تذاكر الركوب، مضيفًا: "هذا شيء مخالف وغير مقبول".

وأضاف الوزير- خلال مؤتمر صحفي، على هامش المعرض والمؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل، المقام بمركز المعارض الدولية بالقاهرة، الاثنين- "غرامة التدخين داخل القطارات 50 جنيهًا، و نفكر في مضاعفتها".

وتابع الوزير: "هيئة السكة الحديد تنقل نحو مليون راكب يوميًا من خلال 360 جرار تملكها الهيئة"، مؤكدًا سعي الوزارة لزيادة العدد إلى مليوني راكب يوميًا من خلال ازدواج السكة، ومد الأرصفة حيث سيقل زمن التقاطر من ساعة إلى ربع ساعة".

وأشار وزير النقل إلى سعيهم لتحديث منظومة الإشارات لعمل القطار بشكل "أتوماتيك"، قائلاً: "القطر هيشتغل لوحده، عقب ازدواج السكة الحديد".