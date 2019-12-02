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وزارة الأوقاف تحيل عبدالله رشدي للتحقيق

08:33 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
وزارة الأوقاف تحيل عبدالله رشدي للتحقيق

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قرر الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، الاثنين، إحالة المذكرة المرفوعة إليه من الشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون محافظة القاهرة والوجه البحري بشأن ما نسب إلى الشيخ عبد الله رشدي إمام مسجد علي بن أبي طالب بمصر الجديدة من مخالفات، للتحقيق بديوان عام الوزارة.

وكانت إدارة قناة المحور قررت إيقاف برنامج الشيخ عبدالله رشدي، الذي يذاع مرتين أسبوعيًا.

وزارة الأوقاف عبدالله رشدي صبري ياسين

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