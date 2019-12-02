وزير الري: عجزنا 21 مليار متر مكعب.. ونتمنى التوافق بشأن سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الاجتماع الثاني الذي تستضيفه القاهرة يناقش قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ولفت عبدالعاطي، خلال كلمته التي ألقاها اليوم الإثنين إلى أن مصر ترغب في التوصل إلى حلول تضمن حقوق مصر المائية وقواعد تضمن لإثيوبيا توليد الطاقة الكهربائية في أقرب وقت ممكن بما يضمن عدم تأثر دولتي المصب من عمليات التخزين.

وأكد علي أن مصر دولة تعاني من ندرة المياه وبعجز سنوي تجاوز 21 مليار متر مكعب سنويا، وتستورد 34 مليار متر مكعب سنويا لسد الفجوة الغذائية.

وأضاف عبدالعاطي، أن التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات يضمن تحقيق خزان سد النهضة الإثيوبي لدوره وحماية السد العالي وخزان أسوان، معربا عن سعادته بالاتفاق مع الشركاء في إثيوبيا والسودان على أن تشغيل سد النهضة يكون بشكل تعاوني طبقا لعائد الفيضان السنوي.

وأشار وزير الري إلى أن الاجتماع الأخير في أديس أبابا شهد خلافًا في العديد من النقاط، إلا أنه تمنى أن يكون اجتماع القاهرة أكثر توافقا. ​