أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري حركة المحافظين مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

الأزهر مهنئا الإمارات باليوم الوطني الـ48: نقدر دورها في ترسيخ قيم السلام

11:46 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
الأزهر مهنئا الإمارات باليوم الوطني الـ48: نقدر دورها في ترسيخ قيم السلام

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأسمى آيات التهاني للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وحكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، سائلأ المولى عز وجل لسموهم دوام الصحة والعافية، ولشعب الإمارات الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر في بيان له الاثنين، عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ودور قادتها في ترسيخ قيم السلام والتعايش والانفتاح على ثقافات العالم وحضاراته، سيرًا على نهج حكيم العرب والدهم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، مشيدًا بمواقف دولة الإمارات في مساندة القضايا العربية والإنسانية، ودعم جهود التسامح ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية.​

الأزهر الشريف الإمارات أحمد الطيب خليفة بن زايد آل نهيان

الخبر التالى:

مفتي الجمهورية يهنئ الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بعيدها الوطني الـ48
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن بيان حالة طقس 48 ساعة (شبورة وأمطار ونصائح)