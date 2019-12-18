المتحدث العسكري ينشر فيديو ترأس الفريق محمد فريد اجتماع رؤساء الأركان

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال فعاليات الاجتماع العادي الخامس عشر لرؤساء الأركان ورؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة.

يأتي الاجتماع استكمالاً لأعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تأتي تلك الاجتماعات في ضوء حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع جميع دول القارة لدعم جهود السلام والاستقرار خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

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