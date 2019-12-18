"الهضيبي: دعم ذوي القدرات الخاصة لتشجيع مشروعاتهم وأفكارهم

كتب- ميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، تدشين صندوق دعم ذوي القدرات الخاصة، مساهمة من الوفد لتقديم الدعم ورفع الأعباء عن كاهل ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وتنفيذ مجموعة من النشاطات التي تهم تلك الفئات من المجتمع، تشجيعًا لهم ولمشروعاتهم وأفكارهم.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وفي إطار مبادئ الحرية والمساواة التي يؤمن بها بيت الأمة تجاه حقوق جميع الفئات في مصر، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي، والدكتورة أمل رمزي رئيس اللجنة النوعية للسياحة، والمهندس حمدي قوطة، رئيس اللجنة النوعية للسياحة، ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا، وكريمة القاضي، نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدي، والدكتور حسين السيد رئيس لجنة ذوي الإعاقة ومساعد رئيس الحزب بالقليوبية، وعلي مجاهد، وفاطمة فتحي، عضو لجنة المراسم بالحزب، وممثلي لجنة ذوي الإعاقة في حزب الوفد، وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

وأكد "الهضيبي" أن مبادرات الوفد التي أطلقها الحزب على مدار الأشهر القليلة الماضية تهدف إلى زيادة التواصل مع المواطنين بجميع فئاتهم وشرائحهم المختلفة على جميع المستويات، خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لمحاولة التخفيف عن كاهلهم، ومساندتهم في قضاياهم ومتطلباتهم الحياتية.