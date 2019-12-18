بالصور.. افتتاح إدارة معامل كيميائية للطب الشرعي بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

افتتح المستشار خالد عبد الوهاب محمد، مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، إدارة جديدة للمعامل الكيميائية للطب الشرعي بمحافظة قنا، لنظر القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق محافظات جنوب الصعيد "أسوان، و الأقصر، وقنا، والبحر الأحمر" استكمالا لتنفيذ خطة الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برقمنة العمل بالوزارات.

وتأتي أهمية إنشاء هذه الإدارة، في النقلة النوعية التي ستحدثها في معدلات إنجاز القضايا، إذ أن عدد القضايا المتداولة في هذا النطاق الجغرافي تبلغ 4500 قضية سموم ومخدرات كل عام، وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط، وكانت النيابات تتكبد عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى الـ700 كيلو متر، وبالتالي يستهلك الأمر وقتًا طويل، بالإضافة إلى التكلفة العالية في نقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة.

وجرى دعم الإدارة الجديدة بأحدث أجهزة الفحص الكيميائي للسموم والمخدرات، والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40 %.

كما جرى تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة، بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية، والحواسب الآلية المؤمنة.