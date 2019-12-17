محلية النواب تناشد الحكومة حل أزمات أعمال الغاز بالفيوم لاستكمال "رصف الطرق"

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن تأخر الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للعديد من قرى ومراكز محافظة الفيوم، وخاصة في مركز إطسا، وسط مطالبات بضرورة أن تستغل الأجهزة التنفيذية الاهتمام الكبير من القيادة السياسية نحو هذا الملف ويستفيد المواطنين من التوصيلات بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث استعرض النائب ياسر سلومة طلب الإحاطة الخاص بعدم تنفيذ قرار رصف طريق مركز أطسا - الفيوم بطول 9 كيلومترات بسب وجود خلاف على توصيل الغاز الطبيعي، رغم صدور قرار برصفه منذ ٣سنوات، مشيراً إلى أن مركز إطسا يمثل 25% من سكان المحافظة مما يمثل أهمية كبيرة لتنفيذ الطريق، ومن ثم حل إشكالية الغاز الطبيعي ضرورة مهمة.

وأكد سلومة على أن الغاز الطبيعي بالقرى أصبح ضرورة مهمة بعد إشكاليات أنابيب الغاز وتداعياتها، مؤكدا على أن الأعمال تتم بالعديد من مراكز المحافظة، ومركز إطسالم ينعم بهذه الأعمال الخاصة بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن أعمال الرصف والغاز أًبحت ضرورة مهمة للمواطنين.

وعقب ممثل وزارة البترول موضحاً أن لديهم خطة زمنية لتنفيذ الغاز بمركز إطسا، مشيرا بأن أعمال التوصيل مدرجة في خطة ٢٠٢١/٢٠٢٢، فيما اعترض مقدم طلب الإحاطة على تأخر توصيل الغاز إلى مركز إطسا.

وتدخل رئيس الاجتماع محمد الحسيني، بأن القيادة السياسية تري هذا الملف بشكل جدي، ويتحقق فيها نجاحات كبيرة، ومن ثم المواطن لابد أن يستفيد من هذا الاهتمام الكبير

وقال الحسيني إن خدمة الغاز في القيوم شبه معطلة ويترتب عليها تعطل أعمال أخرى خاصة رصف الشوارع.