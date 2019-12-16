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فجر السعيد: سوزان مبارك خرجت من المستشفى

03:50 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
فجر السعيد: سوزان مبارك خرجت من المستشفى

سوزان مبارك

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تدوينة عن خروج سوزان مبارك من المستشفى وتحسن حالتها الصحية.

وقالت السعيد:"الهانم سوزان مبارك خرجت من المستشفى".

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قال إنّ والدته ترقد في العناية المركزة.

وغرّد علاء عبر حسابه على تويتر، قبل أيام، ردا على سؤال أحد متابعيه عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله وشكرا لسؤالك".​

سوزان مبارك فجر السعيد تويتر محمد حسني مبارك علاء مبارك

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