جامعة الأزهر تنعى طالبا بفرع أسيوط لقى مصرعه إثر سقوطه من قطار بمحطة رمسيس

كتب - محمود مصطفى:

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمود صديق نائب الوجه القبلي، الطالب محمد أحمد السيد عبدالستار خليل، بالفرقة الأولى بكلية العلوم بأسيوط، الذى لقى مصرعه أمس السبت، إثر سقوطه من قطار بمحطة رمسيس. بحسب بيان صحفي.

وتقدمت إدارة الجامعة بواجب العزاء لأهله ولكليته وزملائه، وتوجهت إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتغمد فقيدها بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.