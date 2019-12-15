السيسي: لا بد من موقف حاسم تجاه الدول التي تدعم الإرهاب

كتب - محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي وليس عن طريق ترك كل دولة لتواجه الإرهاب وحدها.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد: "لو سبنا دول الساحل والصحراء في أفريقيا وحدها تجابه ده بقدرات أمنية واقتصادية لا يمكنها ذلك، ممكن يحصل النزوح اللي بيتقال عليه، والتنمية المحدودة الموجودة يتم تدميرها، والجماعات دي تسطير وبدل ما نتكلم على جماعة إرهابية يبقى دولة إرهاب زي سوريا والعراق تقام دولة إرهاب".

وتابع الرئيس: "العمل الجماعي حتى للي معندوش ضرر مباشر مهم، لابد كلنا نتكاتف مع الدول التي تقاتل الإرهاب ونساعدها لأن الظاهرة بتنمو ولا تقل، أتصور إحنا محتاجين ننتبه للنقطة دي، اتكلمت في موضوع سوريا وليبيا والعراق من 6 سنوات، وقولت أوروبا ستتضرر كثيرًا من العناصر التي تعود بعد انتهاء مهمتها في سوريا، شايفين الوضع هناك دلوقتي أوروبا عندها مشكلة، مصالحها متستقبلهمش وقوانينها بتقول تستقبلهم".

وزاد الرئيس: "الدول التي تدعم الإرهاب لابد يكون في موقف واحد حاسم تجاهها، طبيعي إن مصالح الدول هي في الغالب الحاكمة لمسار سياساتها، لكن المخاطر عن الظاهرة دي وزيادتها هتاخد العالم كله، لو موقفناش قدام الدول دي وكان لينا موقف حاسم ضدها".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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