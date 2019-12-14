حسام صالح متحدثًا باسم "المتحدة للخدمات الإعلامية"

كتب- مصطفى علي:

أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، قرارًا بتكليف المهندس حسام صالح، ليكون المتحدث الرسمي باسم المجموعة.

ويأتي ذلك التكليف إضافة إلى مسئوليته الوظيفية، كرئيس تنفيذي للتشغيل في المجموعة.

ونص القرار على أن التكليف يأتي ثقة في خبرة صالح العملية، ضمن فريق الإدارة العليا للشركة، منذ أن التحق للعمل في المجموعة منتصف 2016.​