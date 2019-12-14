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حسام صالح متحدثًا باسم "المتحدة للخدمات الإعلامية"

06:09 م السبت 14 ديسمبر 2019
حسام صالح متحدثًا باسم "المتحدة للخدمات الإعلامية"

حسام صالح

كتب- مصطفى علي:

أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، قرارًا بتكليف المهندس حسام صالح، ليكون المتحدث الرسمي باسم المجموعة.

ويأتي ذلك التكليف إضافة إلى مسئوليته الوظيفية، كرئيس تنفيذي للتشغيل في المجموعة.

ونص القرار على أن التكليف يأتي ثقة في خبرة صالح العملية، ضمن فريق الإدارة العليا للشركة، منذ أن التحق للعمل في المجموعة منتصف 2016.​

حسام صالح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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