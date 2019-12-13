"الري": إزالة 775 حالة تعد على النيل ومنافع الصرف

كتب - أحمد مسعد:

كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، عن إزالة 775 حالة تعد منذ بداية شهر ديسمبر حتى الآن.

وذكر التقرير أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام بتنفيذ 154 إزالة، كما قام الري بتنفيذ 250 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 371 إزالة على منافع الصرف.

وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل قيام القطاع خلال شهر ديسمبر بتنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات النيلية في ظل الموجة الرابعة عشر للإزالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات.

وقال إن الحملات أسفرت عن إزالة 154 حالة تعد على مجرى نهر النيل خلال ديسمبر الحالي، شملت إزالة 13 حالة تعد بمحافظة الجيزة و15 حالة بمحافظة القليوبية وحالة واحدة بمحافظة المنوفية و5 بمحافظة البحيرة و8 بكفر الشيخ و10 بالمنيا و26 بأسيوط و18 بسوهاج و48 بقنا و2 بالأقصر و8 بأسوان، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 (50216) حالة تعد على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مبان سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الأقفاص السمكية.

من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري أن القطاع نفذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري، أسفرت عن تنفيذ 251 إزالة شملت إزالة 126 حالة تعد بمحافظة القليوبية، و11 حالة بمحافظة البحيرة، و55 بالدقهلية، و15 ببني سويف، و13 بأسيوط، وحالة واحدة بمحافظة سوهاج، و30 بأسوان ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 136314 إزالة.

في سياق متصل، أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة قامت خلال ديسمبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 371 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بـ 9 محافظات.

وقال إن الإزالات تضمنت تنفيذ 203 إزالات في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظتي (الشرقية بـ 157 إزالة – الدقهلية بـ 46 إزالة)، بالإضافة إلى تنفيذ 83 إزالة في نطاق القناة وسيناء بزمام محافظتي (بورسعيد بـ 50 إزالة – الإسماعيلية 33 إزالة)، وتنفيذ 16 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظتي (المنوفية 15 إزالة – كفر الشيخ إزالة واحدة)، إلى جانب تنفيذ 30 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا، كما تم تنفيذ 39 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظتي (أسيوط 26 إزالة – سوهاج 13 إزالة، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 (73683) إزالة.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة..وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.