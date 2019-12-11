مناشدة للمسؤولين.. 4 نصائح من الأرصاد قبل الاضطرابات المتوقعة غدًا

القاهرة - مصراوي:

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح والمناشدات للمواطنين والجهات المعنية، تزامنًا مع توقعات بمرور البلاد بحالة من الطقس السيئ بداية من غدٍ الخميس.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدًا الخميس، على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانًا.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة، أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة، وارتداء الملابس الشتوية، وتجنب الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما ناشدت كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على الأرقام الأتية: (24646721 - 24834625).​