أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة الطقس هجوم فلوريدا التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

"الري": إزالة 23 حالة تعد على نهر النيل في 4 محافظات اليوم

07:02 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
"الري": إزالة 23 حالة تعد على نهر النيل في 4 محافظات اليوم

أرشيفية

كتب - أحمد مسعد:

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات (كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، سوهاج).

أسفرت الحملة عن إزالة 23 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 50208 حالة تعد.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

إزالة تعديات إزالة تعديات على نهر النيل وزارة الموارد المائية والري

الخبر التالى:

مباحثات بين مصر وأمريكا لتطوير اتفاقية النقل الجوي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر | الأهلي 0 - 0 دجلة.. الدوري الممتاز