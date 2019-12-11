على هامش منتدى أسوان.. صورة تذكارية للرئيس السيسي مع رؤساء دول أفريقية

كتب- محمد سامي:

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الصورة الجماعية التذكارية لرؤساء الدول الحكومات الأفارقة ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المشتركة في النسخة الأولى من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، قبيل انعقاد المنتدى أسوان للسلام الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من زعماء الدول الأفارقة ويستهدف تعزيز السلام والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

يناقش المشاركون، في المنتدى، عددا من القضايا المهمة تتضمن استدامة السلام والأمن والتنمية، إسكات البنادق في أفريقيا، منع النزاعات، السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، السلام والتنمية المستدامين في منطقة الساحل والصحراء، بناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية، تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلام والأمن والتنمية، أمن الطاقة في أفريقيا، دور التمويل الرقمي والشمول المالي في استدامة التنمية والسلام، وتمويل التعافي الاقتصادي بعد النزاعات.​