بروتوكول بين إدارة التعليم للقوات المسلحة وبرنامج دعم التعليم الفني

كتب - محمد سامي:

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنىTVET EGYPT، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهني.

وقال بيان للمتحدث العسكري، إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهنى والتعاون في مجال الإبتكارات والتطوير ومساعدات التدريب لتوظيف الشباب وزيادة القدرة التنافسية بما يتوافق إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والعمل على تحسين الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية للتعليم الفنى.

وينص البروتوكول على النهوض بمستوى التعليم الفنى والتدريب المهنى وتقديم الدعم الفنى والتقنى لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة طبقاً لأعلى المعايير الدولية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من خريجى التعليم الفنى ووضع نظام متخصص في ضمان جودة التعليم الفنى وتقديم برامج التوجية والإرشاد لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويساهم البروتوكول في إعداد دفعات من المدربين المعتمدين والعمالة الماهرة من خلال مراكز التدريب والمنشأت التعليمية التابعة للقوات المسلحة، كذلك توفير فرص عمل للشباب في الأسواق الخارجية من العمالة المصرية المتميزة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب المهنى وصقل مهارات الأيدى العاملة وفقاً للمعايير المحلية والدولية .

حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس هيئة التسليح ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة والمدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى "TVET EGYPT".​