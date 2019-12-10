غدًا.. خريجو الأزهر تكرم "مدحت صالح وهشام عباس وخالد عليش"

كتب- محمود علي:

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برعاية فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس الإدارة، صباح الأربعاء، احتفالية كبري بمناسبة مرور 4 سنوات، على إصدار مجلة "نور" للأطفال، بقاعة الفسطاط بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وبحضور قيادات المشيخة والمنظمة ولفيف من المختصين وممثلي الهيئات المختلفة.

يتضمن الحفل العديد من الفقرات والعروض الفنيه للأغاني والمسرحيات المقدمة من مجلة نور وبعض الأطفال المتميزين في المجالات المختلفة، وتكريم خاص للفنان مدحت صالح وهشام عباس وخالد عليش لمساهمتهم في الأعمال الفنية للمجلة؟

وانطلقت مجلة "نور" للأطفال عام 2015، إيمانا من الأزهر الشريف والمنظمة بضرورة التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة تسهم في تربيتهم على قيم الخير والسلام والوحدة والمحبة، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتعريفهم بتاريخ الأزهر الشريف ودوره في نشر الفكر الوسطي للإسلام، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، إضافة إلى ملء الفراغ الثقافي، وتعزيز المنهج العلمي لديهم، وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراته وتعريف الطفل ببطولات جيش بلاده عبر العصور المختلفة بتقديم قصص البطولات التي لم يعاصرها.

وفاز مسلسل "نور وبوابة التاريخ"، وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجلة "نور"، التي تصدرها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع دار نهضة مصر، كأحد الأعمال الدرامية المتميزة في مجال حقوق الإنسان لعام 2018، ومسلسل نور في "قرية الطيبين" بأفضل عمل كارتوني لعام 2019 من المجلس القومي لحقوق الإنسان.​