رئيس الوزراء يُتابع استعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف المصري الكبير، والسفير محمود طلعت، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض مدبولي الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير، حيث تتم حاليًا أعمال التشطيبات الأخيرة، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، بالإضافة إلى استعراض خطوات نقل مراكب الملك خوفو إلى المتحف، وتصميمات المبنى الذي سيتم وضعها فيه، بالإضافة إلى عروض الشركات المُخصصة للنقل، وجهود الترميم التي تتم حاليًا.

وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أنه من المقرر أن يتم إسناد تنظيم فعاليات افتتاح هذا الحدث العالمي الكبير لإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الكبرى، ليكون افتتاحًا عالميًا يليق ويتناسب مع مكانة مصر وحضارتها العريقة، ويبرز في الوقت نفسه معالمها السياحية، بحضور عدد من رؤساء وملوك مختلف دول العالم.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالبدء على الفور في تنظيم حملة دعائية عالمية، للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتهيئة الرأي العام داخليًا وخارجيًا لهذا الحدث العالمي الضخم.​