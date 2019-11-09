ملك البحرين يغادر البلاد بعد زيارة التقى خلالها الرئيس السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر البلاد ظهر اليوم السبت، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، كما تم تطرقا إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية .

قالت مصادر مطلعة، إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التقى الرئيس السيسي بالقاهرة في أول يوم لزيارته للبلاد، الخميس الماضي، وتوجه مساءً بعد اللقاء إلى مدينة شرم الشيخ، في زيارة استغرقت يومين.

كان العاهل البحريني، أشاد خلال لقاؤه مع الرئيس السيسي، بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام وإسهاماتها البارزة على امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في البحرين، مثمنا الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.​