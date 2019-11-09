برلماني يحذر من انتشار الألعاب الإلكترونية: تزيد من معدلات الجريمة

كتب- أحمد علي:

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه برغم التحذيرات المتكررة من خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين، خاصة تلك التي تشجع على إيذاء النفس والآخرين، إلا أن معدلات انتشارها ما زالت في ازدياد، ما يشكل خطورة كبيرة على النشء والمجتمع.

وأوضح بركات أن مصر والبلدان العربية بشكل عام شهدت حالات مختلفة من ضحايا هذه الألعاب من انتحارات وقتل وأمراض مختلفة مثل الاضطراب العقلي، بما يعود علينا من آثار سلبية وجرائم بسببها، وهو ما لاحظناه بمجتمعنا الفترة الأخيرة، حيث انتشرت موجه من العنف غير المبرر بين الأطفال والمراهقين نتج عنها حوادث تدمي القلوب.

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن مستخدمي هذه الألعاب زاد لديهم السلوك العدواني واتسموا بسرعة الغضب، بالإضافة إلى إصابتهم بمشاكل في النوم وزيادة عدد ضربات القلب، فضلًا عن انعزالهم عن أسرهم وأصدقائهم، كما تسبب أمراضًا صحية ونفسية واجتماعية مستقبلًا.

وطالب النائب بوجود لجنة دائمة لرصد مثل هذه الألعاب من بداية ظهورها ولإصدار نشرة جورية بالألعاب التي تمثل خطورة واضحة حتى يمكن السيطرة عليها قبل تحقيق حالات إيذاء بدني أو نفسي لابنائنا، بالإضافة إلى توعية الأسر بمخاطر الألعاب وكيفية التعامل في حالة إدمان الطفل لها، مع التأكيد على دور المدرسة في توعية الطلاب ضد هذه الألعاب، وتفريغ طاقاتهم في الأنشطة البدنية والذهنية المفيدة.