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    جمارك قرية البضائع بالقاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس

    10:18 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    جمارك قرية البضائع بالقاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس

    مخدر الآيس

    القاهرة- (أ ش أ):

    أحبطت الإدارة العامة لجمارك الواردات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة ، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس.

    وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في 3 طرود واردة من تركيا بها مأكولات جافة خاصة بالحيوانات طبقا للمستندات.

    وأضاف أنه تبين وجود 500 جرام من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مخدر الأيس ، منوها إلى أن قيمة المضبوطات قدرت بنحو 500 ألف جنيه.

    وأشار إلى أن هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    جمارك المطار مخدر الأيس مكافحة التهريب مطار القاهرة

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