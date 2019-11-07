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    اليوم.. صرف معاشات نوفمبر المحولة على البنوك

    04:48 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    اليوم.. صرف معاشات نوفمبر المحولة على البنوك

    صرف معاشات نوفمبر المحولة على البنوك

    كتب - مصراوي:

    تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف المعاشات المحولة على البنوك بدلاً من يوم الأحد، لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرًا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف.

    وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

    ولفتت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الرابع على التوالي بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.​

    وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف المعاشات المولد النبوي الشريف

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