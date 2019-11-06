أين الحكومة من الشارع المصري؟.. أبوشقة يطالب بوزارة أزمات

كتب- أحمد علي:

طالب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بوزارة أزمات، تتوقع المشكلة وتتعامل معها، بدلا من أن يكون الشعب أسيرًا للشائعات وحروب الجيل الرابع، بحسب تعبيره.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وقال: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب، وأي تطور اقتصادي أو محاولات إصلاحية بدون مواجهة الزيادة السكانية لن تكون لها أي جدوى.

وتساءل أبوشقة: أين الإصلاح السياسي الذي أقره الدستور بضرورة وجود تعددية حزبية وسياسية وتداول سلمي للسلطة؟ قائلا: فين الكلام ده؟.

واستنكر النائب غياب دور الهيئة العامة للاستعلامات، مشيرا إلى أنها لا تقوم بدورها في مواجهة ما تتعرض له مصر من حروب الشائعات والجيل الرابع.

وقال أبوشقة: أين الحكومة من الشارع المصري؟ مشددا على أهمية فتح أبواب المسئولين أمام شكاوى المواطنين.

وتابع: فين الموظفين اللي بينزلوا الشارع ويسمعوا للناس؟.

واستنكر بهاء أبوشقة في كلمته أحوال المحاكم، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة بالكامل حرصا على مصالح المواطنين.

وأكد أن أوضاع المحاكم لا يقبل بها أحد، مع العلم أن إعادة تهيئة المحاكم لا تكلف أموالا طائلة.