اليوم.. بدء صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر ومكاتب البريد

القاهرة- (مصراوي):

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، في صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه وتُصرف إلى 3.320 مليون قائم بالصرف.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الثالث على التوالي بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم، لتذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي صرفت معاشاتها منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، حتى مساء الأحد الماضي 737.677 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 931.11 مليون جنيه، حيث بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي 727.56 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 918.47 مليون جنيه.

كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها عدد 10.117 ألف حالة بقيمة إجمالية 12.963 مليون جنيه.

وتقرر صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.22 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.21 مليار جنيه، اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية، بينما تقرر الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من أول أمس الأحد، وذلك لما يزيد عن 3.28 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.67 مليار جنيها، في حين تقرر صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي بداية من الثلاثاء ، التي تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه وتصرف إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد العاشر من نوفمبر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه.