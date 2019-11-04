تفاصيل استجابة الحكومة لـ 3375 شكوى واستغاثة بقطاع الصحة خلال أكتوبر



كتب- محمد غايات:

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرًا بهذا الشأن، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، وقد تنوعت هذه الحالات التي تم الاستجابة لها، بين توفير أسرة عناية مركزة وحضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها.

هذا فضلًا عن إجراء جراحات (عمود فقرى – عظام - مخ وأعصاب- أورام - قلب مفتوح - أوعية دموية - جراحة عامة)، وذلك بالتنسيق مع قيادات أجهزة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية – وهيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح "سعد"، أن الاستجابة جاءت كمتابعة لما يتم نشره من استغاثات وشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، وكذا ما يصل إليها مباشرة، استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، حيث وصلت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى (3375) شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بقطاع الصحة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة المستمر علي متابعة نبض الشارع، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، والسعي للاستجابة الى مطالبهم، مؤكداً أن منظومة الشكاوى الحكومية ستظل نافذة مفتوحة دائماً لاستقبال ورصد مطالب المواطنين وشكاواهم، والتعامل السريع معها بالتنسيق مع مختلف الجهات، ثم الإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل الفاعل مع المواطنين.

وضرب الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أمثلة بنبذة من هذه الاستجابات، قائلا:

-تم رصد استغاثة من مواقع التواصل الاجتماعي لأسرة بمحافظة القاهرة تعانى من اشتباه بالدرن بالصدر، ويحتاج الزوج والزوجة الى عناية مركزة بجهاز تنفس صناعي، فتم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالقاهرة ومدير مستشفى صدر العباسية وحجزهما بوحدة الرعاية المركزة، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهما، كما قامت أجهزة الوزارة بعمل الإجراءات الوقائية اللازمة بالعقار محل السكن لمنع تفشى العدوى.

وجاءت الشكاوى كالآتي:

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته من إجراء أكثر من جراحة للشفة الأرنبية، وسقف الحلق مما ادى الى مضاعفات بالأذن، الأمر الذي يتطلب جراحة عاجلة، وتم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي (علاج أطفال مصر) كما تم التنسيق مع رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى أبو الريش الياباني وتم عمل 3 عمليات جراحية لتصليح وتجميل الشفة الأرنبية وكذلك سقف الحلق، كما تم علاج مضاعفات الاذن من خلال معهد السمع والكلام بتدخل جراحي رابع.

- تم استقبال استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة سوهاج تعاني شقيقته من سرطان بالغدد الليمفاوية ولوكيميا بالدم وتحتاج الى جهاز فصل بلازما، وسرير عناية، فتم التنسيق مع مدير مستشفى التامين الصحي بمدينة نصر، كما تم التنسيق مع هيئة الاسعاف لنقل المريضة وحجزها بالمستشفى وتقديم الخدمات العلاجية.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعرض شقيقه لحادث سير ادى الى كسور متعددة بالساقين والقفص الصدرى، وقطع بأحد الشرايين، وتهتك بالطحال وتم نقل المواطن للمستشفى الجوي بالتجمع الخامس وعمل الاسعافات الاولية فور وقوع الحادث، وعمل (عملية توصيل الشرايين – استئصال الطحال – تثبيت الكسور) خلال 48 ساعة الاولى بالمستشفى تفعيلاً للقرار 1063، وتم التنسيق مع مستشفى مبرة المعادي، وحجز المريض لاستكمال الاجراءات العلاجية بعد نقله من المستشفى الجوي.

- تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة تفيد بإنجابها توأم، ومتواجدين بأحد المستشفيات الخاصة وليس لديها القدرة على تحمل النفقات، احدهما يعانى من نقص بالنمو وصعوبة بالتنفس ويحتاج حضانة بجهاز تنفس صناعي، والثاني يعانى من صعوبة بالتنفس من الدرجة الثانية ويحتاج حضانة، فتم التنسيق مع وحجز الطفلين في الحضانة، وتم النقل بالتنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية واجراء كافة الخدمات الطبية من خلال المتابعة.

- تم رصد استغاثة من مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة الاسكندرية يعانى من نزيف حاد بالبطن وفشل كلوى مزمن والحالة حرجة للغاية، وتم التنسيق مع مستشفيات جامعة الاسكندرية وحجزه وعمل الفحوصات العاجلة، وعمل منظار جهاز هضمي عاجل.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى نجل شقيقته من تشوهات بالوجه متعددة اثر جروح قطعية نتيجة اصطدامه بجسم صلب، ويحتاج لإزالة التشوهات بالليزر، فتم التنسيق مع معهد الليزر بجامعة القاهرة، وتم تقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

- تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القليوبية يعانى نجلها حديث الولادة من عيب خلقي بانسداد في المريء، وموجود بأحد المستشفيات الخاصة، ويحتاج إلى تدخل جراحي فورى لإنقاذ حياته، وعدم القدرة على تحمل نفقات الجراحة العاجلة، وتم التنسيق مع مستشفى الشيخ زايد التخصصي وحجز الطفل واجراء التدخل الجراحي الفوري.

- تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة المنوفية تعانى والدتها من نزيف بالمخ ومحجوزة بأحد المستشفيات الخاصة وليس لديها القدرة على النفقات، فتم التنسيق مع عميد كلية الطب جامعة القاهرة وحجزها بمستشفى القصر العيني الجامعي القديم، وعمل كافة الاجراءات الجراحية والعلاجية، واستقرار الحالة الصحية.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعاني والده من هبوط حاد بالدورة الدموية اثر قصور متعدد بالشرايين التاجية، ويحتاج قسطرة قلبية عاجلة، وتركيب دعامات، تم التنسيق مع مستشفى القصر العيني وحدة الدكتور شريف مختار بالقصر العيني وحجز المريض وعمل الاجراءات العلاجية الطارئة.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يعانى شقيقه من جلطه بالمخ، وتدهور بالحالة الصحية، فتم التنسيق مع مستشفى الحسين الجامعي، وحجزه واتخاذ كافة الاجراءات العلاجية اللازمة.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة البحر الاحمر يعانى نجله البالغ من العمر11 يوما من تكسير فى الصفائح الدموية، وتم التنسيق مع مدير مستشفى أطفال جامعة اسيوط، ونقل الطفل بسيارة مجهزة بالتنسيق مع هيئة الاسعاف، وتقديم جميع الخدمات العلاجية.

- تم رصد استغاثة من مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته من نقص عوامل التجلط (هيموفيليا)، ومحجوزة بأحد المستشفيات غير المغطاة بمظلة التأمين الصحي، فتم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لشمول جميع نفقات علاج نجلته تحت مظلتها، وتقديم جميع الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته من مرض بالنخاع الشوكي تسبب في ضعف العضلات الهيكلية، وتحتاج الى جهاز فصل بلازما. فتم التنسيق مع عميد كلية الطب جامعة القاهرة وحجز المريضة وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة.

-تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة يعانى والدها وموجود بطوارئ احد المستشفيات الخاصة بحالة حرجة ومطلوب منها دفع تامين مالي لحجزها بالمستشفى، فتم التواصل مع مدير المستشفى وحجز المريض وتطبيق القرار 1036 حتى استقرت حالة المريض، وتم التنسيق مع مدير مستشفى الدمرداش الجامعي لاستكمال العلاج، ونقل المريض بالتعاون مع هيئة الاسعاف المصرية.

- تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى والده من اورام بالمثانة، وقصور بوظائف الكلى والتهاب رئوي، وموجود بأحد المستشفيات ويحتاج الى رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي، وغسيل كلوى فتم التنسيق مع مدير مستشفى بولاق الدكرور وحجز المريض وعمل كافة الاجراءات العلاجية اللازمة.