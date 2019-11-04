وزارة الكهرباء تتيح طريقة جديدة لدفع وسداد الفواتير "إلكترونيا"

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9، على مستوى الجمهورية تطبيق آلية جديدة متعلقة بطريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر نوفمبر هذا العام 2019 م من خلال شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركات أو الهندسات التابعة لها.

ويستطيع أي مواطن القيام بسداد مبلغ الفاتورة المستحق عليه من خلال استعلامه عنها طوال الوقت، وهذا الأمر أتاحته الحكومة للمواطنين من أجل التسهيل عليهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

ويستعرض "مصراوي" خطوات دفع الفاتورة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لمقر شركات الكهرباء:

أولاً: يدخل المواطن إلى موقع شركة الكهرباء الرسمي أو الوزارة.

ثانيا: يختار المواطن المحافظة المتواجد بها عداد الكهرباء المراد الاستعلام عن فاتورته.

ثالثا: يتم اختيار فرع الشركة التابع لها العداد.

رابعا: إدخال رقم الاشتراك والمكون من 10 أرقام، ثم الضغط على إظهار أو عرض الفاتورة لتظهر أمامك فاتورة شهر أكتوبر وفاتورتين للشهرين الماضيين أيضًا.​