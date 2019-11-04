بيان حالة الطقس لـ48 ساعة.. الأرصاد: شبورة وسحب وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، على مختلف المحافظات المصرية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.​

أما عن يوم الأربعاء، فتوقعت هيئة الأرصاد، أن طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأه لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية.

وتكون حركة الرياح معتدلة بشكل كبير تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 20

الوجه البحري والقاهرة 28 19

جنوب سيناء والغردقة 30 22

شمال الصعيد 29 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 19